◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権

第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２は１１日、阪神競馬場でＧ１馬３頭を含む１０頭立てで争われ、１番人気のエンブロイダリー（ルメール）が首差で逃げ切り、香港マイルで１１着大敗からの復活をアピールした。

最後まで、前には何もいなかった。香港での１１着大敗以来、４か月ぶりとなる復帰戦。ルメールは最内枠のエンブロイダリーを気持ちよく走らせるように、発馬直後で先頭に立った。前半４ハロン４６秒５とマイペースを刻むと、直線でも余力は十分。躍動感の伝わる雄大なフォームで脚を使い、外から迫るカムニャックを封じ込む。「２０００メートルまでいけるので、最後も心配していなかった。ゴールまで伸びると思っていました」と鞍上は笑みを浮かべた。

ちょうど１年前。モレイラが手綱を執った雨中の桜花賞でアルマヴェローチェとのマッチレースを制し、Ｇ１初勝利をつかんだ。着差こそ同じ首差。しかし、この日は澄み切った青空のもと、当時から１４キロ増とたくましくなった体で、ルメールとの鮮やかな逃げ切り。昨年とは大きく異なった状況のなか、何より全く危なげない内容が成長の証しだった。「すごく強い内容でした。完成されてきたのかなと思います」と森一調教師もうなずく。

Ｇ１馬３頭がそろった始動戦を１分３１秒６の好時計で制し、次戦はヴィクトリアマイル（５月１７日、東京）か安田記念（６月７日、東京）を見据える。「マイルの適性はあると思っていたが、そのなかでしっかり勝つことができました」と森一師。思い出の舞台で復活を遂げ、輝きを取り戻した２冠牝馬が再び頂点へ走り出す。（山本 武志）

◆エンブロイダリー 父アドマイヤマーズ、母ロッテンマイヤー（父クロフネ）。美浦・森一誠厩舎所属の牝４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１０戦６勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は３億９４０３万１０００円（うち海外０円）。主な勝ち鞍は２５年クイーンＣ・Ｇ３、２５年桜花賞、２５年秋華賞（ともにＧ１）。馬主は（有）シルクレーシング。