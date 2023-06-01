「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）猛虎軍団が誇る最強クリーンアップに火を付けたのは、森下翔太外野手のバットだった。連日の豪快な一発で、チームに勢いをもたらした。初回、２死から大野の直球を完璧に捉えた。打球は２試合連続で左翼のホームランウイングに吸い込まれていく先制の６号ソロ。大歓声の中、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。「しっかり振り切ることができた」と納得の一振り。ホーム