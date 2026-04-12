「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）

猛虎軍団が誇る最強クリーンアップに火を付けたのは、森下翔太外野手のバットだった。連日の豪快な一発で、チームに勢いをもたらした。

初回、２死から大野の直球を完璧に捉えた。打球は２試合連続で左翼のホームランウイングに吸い込まれていく先制の６号ソロ。大歓声の中、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。「しっかり振り切ることができた」と納得の一振り。ホームベースを踏むと、佐藤輝とお決まりのパフォーマンスも見せ、喜びを分かち合った。

これで自身３年連続３度目の３試合連発となった。両リーグ単独トップに躍り出る６本塁打と、絶好調にも見えるが「自分の中では別に。そんなに（状態が）いいという感じでもない。ぼちぼちやっている」と淡々と語った。

それでも成長は確かだ。昨季はチーム別で対中日、球場別ではバンテリンドームで打率、本塁打とも、最も成績を残せていなかった。同じ相手に何度もやられるわけにはいかない。敵地に新設されたウイング席も味方につけて、開幕早々、鬼門で輝きを放っている。

３点リードの七回には、２死一塁から中前打を放ち、自身２試合ぶりのマルチ安打を記録。チャンスを広げると、直後に佐藤輝が３ランを放ち、試合が決した。

この日は初めてとなる佐藤輝、大山とのクリーンアップそろい踏みアーチ。グラウンド上では、全力で喜びをあらわにしたが「まだ（シーズンは）始まったばかりなので一喜一憂してる暇はない」と表情を引き締めた。

ここまで打率・３２７、６本塁打。１１打点と、文句のつけようのないスタートダッシュを決めている。ただ、満足はしていない。「自分の感覚ですけど、全部（状態を上げていきたい）ですね」。はるか先を目指す森下は立ち止まることなく、まだまだ打ち続ける。

◆両リーグ最速１０勝 阪神が両リーグ最速で１０勝到達。阪神の開幕１４試合以下での１０勝は２０２１年（１４試合目）以来。セ、パ両リーグ１０勝一番乗りは５８、０２、１４、２１年に次いで５度目。なお、１４年はオリックス、ソフトバンクと同日だったので単独では４度目となる。