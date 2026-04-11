道の駅の特徴 島根県の玄関口、奥出雲町。県東南端に位置し、鳥取県と広島県に隣接している。町を通る木次線はトロッコ列車や三段式スイッチバックで知られており、多くの鉄道ファンが集まる場所でもある。また国道314号には全国最大規模の二重ループ橋があり、標高差167ｍを11本の橋と3つのトンネルで繋いでいる。 道の駅はその二重ループ式道路、通称「おろちループ」の頂上の標高675ｍの場所にあ