お笑いコンビ「きつね」の大津広次（36）が11日に放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。現在の株式投資での損失額を明かした。この日は「ザ・マミィ一獲千金への道！」と題した企画が放送。提案者として登場した大津は、同番組で株式投資について語ったことがきっかけで、証券会社のYouTubeチャンネルを2本も任されるようになったという。番組内では以前、MCの明石家さんまにお勧めの