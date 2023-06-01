MLB公式サイトのアストロズ番記者「今日ヒューストンに戻る予定だ」アストロズの今井達也投手は11日（日本時間12日）、シアトル遠征中のチーム本隊を離れて本拠地ヒューストンへ戻る予定だとMLB公式サイトのブライアン・マクタガート記者が伝えた。マクタガート記者は自身のX（旧ツイッター）で「タツヤ・イマイは金曜夜のシアトルでの先発登板で1死しか取れなかった後、今日ヒューストンに戻る予定だ」とツイート。続けて「チ