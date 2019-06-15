MLB公式サイトのアストロズ番記者「今日ヒューストンに戻る予定だ」

アストロズの今井達也投手は11日（日本時間12日）、シアトル遠征中のチーム本隊を離れて本拠地ヒューストンへ戻る予定だとMLB公式サイトのブライアン・マクタガート記者が伝えた。

マクタガート記者は自身のX（旧ツイッター）で「タツヤ・イマイは金曜夜のシアトルでの先発登板で1死しか取れなかった後、今日ヒューストンに戻る予定だ」とツイート。続けて「チームからの発表はまだないが、通常それは何らかの故障の懸念があることを意味する。続報をお待ちください」と伝えた。

今井は10日（同11日）の敵地・マリナーズ戦で登板。初回に5四死球3失点と乱れ、1死しか奪えず降板となった。今井は「初めてのマウンドにアジャストできない部分があった」「いつも投げている球場よりボールが滑るという感覚はありました。抜けるボールが多かったんですけど、それを抑えようとして、引っかけてという悪循環になってしまった」などと反省を口にした。

今井は今年1月に西武からポスティングシステムを利用して3年5400万ドル（約86億円）でアストロズへ移籍した。西武では2023年から3年連続で2桁勝利を挙げるなど、通算58勝45敗、防御率3.15をマークした。（Full-Count編集部）