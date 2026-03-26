セリエA 25/26の第32節 ＡＣミランとウディネーゼの試合が、4月12日01:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはクリスチャン・プリシック（FW）、ラファエル・レオン（FW）、アレクシス・サレマーカーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）