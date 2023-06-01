アジア人で初めて米野球殿堂入りしたイチロー氏の銅像がマリナーズの本拠Tモバイル・パークに完成し、除幕式が行われた。チームメートだったケン・グリフィー氏、エドガー・マルティネス氏と一緒に幕を引いた際には、銅像のバットが折れるハプニングがあったが自身は大笑い。「いつの時代も思い出してもらえる。去年の米殿堂入り投票で（満票に）1票足りず、今日はバットが折れちゃった。僕には何かが足りないという戒めのた