◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神・伏見の一打に、ベンチが沸いた。2―0の2回2死、大野が投じた初球の143キロ直球を左前にはじき返し、記念すべき移籍後初安打をマークした。当の伏見は塁上で表情を大きく変えることはなかったものの、三塁側ベンチは総立ちで記念球を要求。ボールが届けられると、笑顔が広がった。「できるだけ積極的にと思っていた。（仲間の姿は）あいつら、やばいっす（