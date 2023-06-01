【イスタンブール共同】ロイター通信は11日、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が2月末の米イスラエルの攻撃で顔と脚に重傷を負い、現在は回復途上にあると報じた。音声会議に出席し、対米交渉を巡る意思決定に関与しているという。モジタバ師に近い関係者らの話としている。米国とイスラエルは2月28日、イランを先制攻撃し、モジタバ師の父で当時最高指導者だったアリ・ハメネイ師を殺害した。ロイターによると、モジタ