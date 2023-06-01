● 今日は2026年4月12日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆いて座（射手）：11月23日〜12月21日総合運：☆☆☆☆☆これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じら