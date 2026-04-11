プレミアリーグ 25/26の第32節 アーセナルとボーンマスの試合が、4月11日20:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、