プレミアリーグ 25/26の第32節 アーセナルとボーンマスの試合が、4月11日20:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ボーンマスのイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

しかし、35分アーセナルが同点に追いつく。ビクトル・ギェケレシュ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

54分、アーセナルは同時に3人を交代。カイ・ハーバーツ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）に代わりエベレチ・エゼ（FW）、マックス・ダウマン（MF）、レアンドロ・トロサール（MF）がピッチに入る。

70分、ボーンマスは同時に2人を交代。ライアン・クリスティー（FW）、Rayan（FW）に代わりタイラー・アダムズ（MF）、デイビッド・ブルックス（MF）がピッチに入る。

74分ボーンマスが逆転。エバニウソン（FW）のアシストからアレックス・スコット（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ボーンマスが1-2で勝利した。

なお、アーセナルは80分にビクトル・ギェケレシュ（FW）に、またボーンマスは77分にアドリアン・トラファート（DF）、79分にイーライ ジュニア・クルーピ（FW）、90+6分にジェームズ・ヒル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 22:30:08 更新