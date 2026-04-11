【趣味カメラの世界 #35】前回まで「EOS R6 Mark III」（42万9000円 ※ボディのみ）をさまざまな角度から紹介してきましたが、最終回となる今回はレンズとの組み合わせに注目。「RF45mm F1.2 STM」（6万6000円）を装着し、どのような写真に仕上がるのかを、フォトグラファーの田中さんに試してもらいました。監修・執筆：田中利幸（たなかとしゆき）｜ファッション誌などでブツ撮りやポートレートを中心に活動するフォトグラファー