チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber・鈴木優香の最新デジタル写真集『Bloom』が4月6日にリリースされた。 鈴木優香 鈴木優香 3か月連続発売の第1弾となる本作は、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める鈴木の可憐な魅力を存分に堪能できる作品に。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数