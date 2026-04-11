チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber・鈴木優香の最新デジタル写真集『Bloom』が4月6日にリリースされた。

鈴木優香

鈴木優香

3か月連続発売の第1弾となる本作は、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める鈴木の可憐な魅力を存分に堪能できる作品に。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。さらに、純白の水着に身を包んだ爽やかでフレッシュな姿も必見だ。

鈴木優香 コメント

これまでの活動を経て、少し大人になった自分を表現したいという思いで撮影に臨みました。ナチュラルな雰囲気から、少しドキッとするようなカットまで、幅広い魅力が詰まっています！ 新しい一面も感じていただけたらうれしいです！

＜プロフィール＞

すずき・ゆうか

2000年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。2021年にAKB48卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破。

作品情報

【デジタル限定】鈴木優香 写真集『Bloom』

撮影：Takeo Dec.

価格：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

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