「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブトップスとバルーンスカートのコーデショットを披露した。「ルーピー」のグッズを身につけた姿も生見さんは、韓国で開催された映画の舞台挨拶に参加したことを報告し、韓国発の人気アニメキャラクター「ルーピー」のグッズを身につけた姿とノースリトップスとバルーンスカートを合わせたコーデを投稿した。インスタグラム