「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブトップスとバルーンスカートのコーデショットを披露した。

「ルーピー」のグッズを身につけた姿も

生見さんは、韓国で開催された映画の舞台挨拶に参加したことを報告し、韓国発の人気アニメキャラクター「ルーピー」のグッズを身につけた姿とノースリトップスとバルーンスカートを合わせたコーデを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、黒いタンクトップを着用。「ルーピー」のピンクのグッズをかぶっていた。6枚目では、グレーのノースリトップスと黒いバルーンスカートを着用。歴史的な建造物をバックに、髪の毛に手を添え、足をクロスしてポーズをきめていた。7枚目では、カメラ目線で微笑むアップショットを披露していた。9枚目では、椅子に座ってアンニュイな表情をみせていた。

この投稿には、「めちゃくちゃ可愛い」「美しすぎてたまらん」「天使みたい」「可愛いすぎてしんどい」「女神すぎない？」といったコメントが寄せられていた。