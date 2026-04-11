ピッチ上で見せる頼もしい姿からは想像できない、ズボラで甘えん坊な素顔が明らかになった。【映像】「恋愛手相」に田中＆植木が赤面 世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に向けて遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）。大一番を控えるチームにABEMAが密着取材を行い、特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」を実施した。これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断をまず受けたのは