STU48の甲斐心愛(かい・ここあ＝22)がこのほど、7月1日に2nd写真集を発売することを発表。発売を記念して大胆な誌面カットも公開した。 【写真】すごい迫力!プルンと「自身最大」開放 甲斐はSTUの地元・広島県出身で、2017年にSTU48のメンバーとしてデビュー。2024年3月からは、マレーシア・クアラルンプールを拠点とする姉妹グループ・KLP48へ完全移籍を果たし、話題となった。今年3月からは