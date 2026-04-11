STU48の甲斐心愛(かい・ここあ＝22)がこのほど、7月1日に2nd写真集を発売することを発表。発売を記念して大胆な誌面カットも公開した。



【写真】すごい迫力!プルンと「自身最大」開放

甲斐はSTUの地元・広島県出身で、2017年にSTU48のメンバーとしてデビュー。2024年3月からは、マレーシア・クアラルンプールを拠点とする姉妹グループ・KLP48へ完全移籍を果たし、話題となった。今年3月からは、古巣のSTU48に約2年ぶりに復帰している。



2024年以来、自身約2年ぶりとなる今回の写真集。公式で、過去には見せたことのない“自身最大の露出”に挑戦したことを明かしている。公開されたカットでもその言葉通り、グラビアの王道衣装やランジェリーなどを着用し、自身のグラマラスボディを余すことなく披露している。



2作目の発売決定に、甲斐本人も「1st写真集で初グラビアに挑戦して自分が思った以上にたくさんの反響をいただき、そこから『2nd写真集もぜひ出してほしい！』っていう声もたくさん受け取っていたので、こうして出すことができてとても嬉しいです！」と喜びのコメント。「2nd写真集ということで、ちょっと大人っぽくドキドキさせたいなと思って撮影に挑みました。1st写真集よりもちょっとセクシーなカットにも挑戦していて、成長している姿を見せられるかなと思います」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）