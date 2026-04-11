11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、アジアで唯一、ベンチプレス400キロを挙げ、ウルフアロンにも勝利したことがある“怪物”男が登場。試合は豪快な内股で一本を取られてウルフに敗北を喫したが、試合前に映し出された「ベンチプレス400キロ」達成を決めた異次元の衝撃映像にネットが騒然となった。【映像】ベンプレ“400キロ”を達成した衝撃の瞬間その男は、身長177センチ、体重150キロ。岩石の