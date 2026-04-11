テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが、富山を訪れたことを報告した。田原アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「富山県の朝日町へ取材に伺いました！」と書き出すと、川沿いの桜並木をバックに笑顔を見せる様子などをアップ。「満開の桜がとってもとっても綺麗でした『春の四重奏』と呼ばれる景色にもご注目ください！！」と、朝日岳を背景に、桜並木、チューリップ、菜の花といった“春の四重奏”をバックに撮った