[4.11 プレミアリーグ第32節](エミレーツ スタジアム)※20:30開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 4 ベン・ホワイトDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 49 マイルズ・ルイス・スケリーMF 11 ガブリエル・マルティネッリMF 20 ノニ・マドゥエケMF 29 カイ・ハバーツMF 36 マルティン・スビメンディMF 41 デクラン・ライスFW 14 ビクトル・ギェケレシュ控えGK 13 ケパ・アリサバラ