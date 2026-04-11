アーセナルvsボーンマス スタメン発表
[4.11 プレミアリーグ第32節](エミレーツ スタジアム)
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 89 M. Salmon
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
MF 37 ラヤン
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 12 タイラー・アダムス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
※20:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 89 M. Salmon
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
MF 37 ラヤン
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 12 タイラー・アダムス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります