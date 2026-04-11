[4.11 プレミアリーグ第32節](エミレーツ スタジアム)

※20:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 20 ノニ・マドゥエケ

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 89 M. Salmon

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 8 アレックス・スコット

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ

MF 37 ラヤン

FW 9 エバニウソン

控え

GK 29 クリストス・マンダス

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 12 タイラー・アダムス

MF 27 アレク・トート

FW 11 ベン・ドーク

FW 21 アミン・アドリ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります