世界の舞台で活躍するアスリートによる、社会貢献活動。オフシーズンに突入してもなお精力的に活動する姿が、人々に感動を与えている。【写真】“メイクテク”を覚える前の高梨沙羅選手4月4日、ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得得した高梨沙羅が、横浜市内でランドセルの箱詰め作業に参加した。2019年から参加「ランドセルは海を越えて」所属先の『クラレ』は2004年から、使用が