オリックスは内藤のサヨナラ弾で勝利11日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。楽天は8-7で中日にサヨナラ勝利を収めた。先発の藤井聖投手は4回2失点。打線は2回に繁永晟内野手の適時打で追いつくと、4回裏には入江大樹内野手と繁永の適時打で勝ち越しに成功した。9回に同点にされ延長戦となったが、10回に渡邊佳明内野手のサヨナラ二塁打で試合を決めた。オリックスもソフトバンクを相手に劇的勝利を飾った