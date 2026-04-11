オリックスは内藤のサヨナラ弾で勝利

11日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。楽天は8-7で中日にサヨナラ勝利を収めた。先発の藤井聖投手は4回2失点。打線は2回に繁永晟内野手の適時打で追いつくと、4回裏には入江大樹内野手と繁永の適時打で勝ち越しに成功した。9回に同点にされ延長戦となったが、10回に渡邊佳明内野手のサヨナラ二塁打で試合を決めた。

オリックスもソフトバンクを相手に劇的勝利を飾った。先発の山岡泰輔投手は4回無失点の好投。1点をリードされて迎えた9回、2死3塁の好機で内藤鵬内野手が2号2ランを放ち、3-2でサヨナラ勝利。5番手で登板した入山海斗投手が今季2勝目。ソフトバンクは先発の前田純投手が7回1失点と粘ったが、9回に大竹風雅投手がつかまった。

ロッテは18安打18得点の猛攻で、日本ハムに大勝した。先発したドラフト1位の石垣元気投手は、1死しか奪えず3失点で降板したが、その裏、井上広大外野手の2号2ランなどで逆転。2回には一挙9点を奪い突き放した。井上と石垣勝海内野手はともに2安打4打点、松石信八内野手は3安打2打点の活躍。日本ハムは藤田琉生投手が1回1/3を10失点（自責点6）。進藤勇也捕手が2安打4打点を記録するなど、計7安打7得点も、序盤の大量失点が響いた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）