◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1―0G大阪（2026年4月11日パナスタ）C大阪が白熱の大阪ダービーを制した。アウェーの戦いにもかかわらず、C大阪は序盤から積極的にボールを動かし、何度も好機をつくる。「間違いなく、腰のひけた戦いにはならない」とパパス監督が宣言した通りの内容で、試合をコントロールした。歓喜の瞬間が訪れたのは前半40分だった。MF中島が右サイドで粘り、ボールはMF田中へ。ドリブルで進み、