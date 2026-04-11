11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、カカロニの栗谷がウルフアロンに“東京五輪決勝と同じ形”でマジ刈りされて完敗。試合後、「恐怖で泣いてた」と芸人仲間が証言する一幕があった。【映像】借金芸人を“マジ刈り”鬼の一本が炸裂35歳まで交際経験がなく「童貞芸人」としてバラエティ番組で人気を博した栗谷。その後、マッチングアプリで出会った女性と、2025年末に結婚。しかし今年3月に詐欺被害