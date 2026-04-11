この記事をまとめると ■オークションサイト「SBX Cars」にて2024年末に販売されたクルマが話題になった ■ドイツの「AVGオート」とウクライナの「スペクオートチューニング」が手掛けた車両だ ■2代目メルセデス・ベンツ CLクラスの「CL55 AMG」をベースにしている 冗談みたいなクルマの中身はなんとAMG!? 世のなかには星の数ほどカスタムカーが存在するが、これほどまでに正体不明かつ威圧的な1台はなかなかないだろう。その姿