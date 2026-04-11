4月9日、元放送作家の鈴木おさむがラーメン店でおこなったXへの投稿が、ネット上で議論を呼んでいる。「発端となったのは、鈴木さんがラーメン店でラーメンとライスをセットで注文した際、ライスだけが先に提供されたことでした。鈴木さんは《ラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい。》と率直に投稿。同時に注文しているにもかかわらず、別々に提供されるこ