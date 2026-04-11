■吉岡隆徳記念 第80回出雲陸上競技大会1日目（11日、島根県立浜山公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！女子200m決勝に日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が出場し、23秒75（＋3.5）で優勝した。レースは、強風が吹き荒れ、コーナーの途中が逆風となる悪コンディション。自身の持つ日本記録22秒79には1秒ほど遅く、タイムは出なかったがトップでフ