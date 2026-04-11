すべての席に特等席を！日産の高級車ブランド「インフィニティ」が、既存のラグジュアリーSUVにはない「新しい空間価値」を求めて開発した意欲作がありました。20年以上前に、圧倒的な存在感とこれまでにないパッケージングを両立し、すべての乗員に最大限の利便性と豪華さを提供する多人数乗用車の新しいあり方を示したのは、「Infiniti Kuraza Concept（インフィニティ クラーザ コンセプト）」です。【画像】超カッコいい！