4月11日、LaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第31節の千葉ジェッツvs滋賀レイクスが行われ、滋賀が72－67で逆転勝ちした。 第1クォーターから互いに走り合う展開となり、ダブルチームを仕掛ける滋賀がディフェンスから流れを掴む時間帯も。それでも、第2クォーターから第3クォーター