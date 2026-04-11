JR東日本東北本部は12日の強風予報に伴う運転見通しを発表しました。ＪＲ仙山線は運転取りやめや減便を予定しています。 発表によりますと、ＪＲ仙山線は仙台～愛子で始発から午後2時ごろまで、運転本数を概ね７割程度に減らし、愛子～山寺は始発から午後2時ごろまで、運転を取りやめます。山寺～山形は始発から午後2時ごろまで、運転本数を概ね2割程度に減らすということです。