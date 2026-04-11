「こんにちは、加藤諦三です。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることを、みんなで一緒に考えましょう」【写真】『燃える思想』など、数多くの著書を上梓した30代の加藤諦三さん『テレフォン人生相談』で出演を続ける社会心理学者の加藤諦三家事の合間にリビングやキッチンのラジオから、あるいは運転中のカーラジオか