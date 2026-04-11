豊臣家の家臣で最も出世した武将は誰か。石田三成でも、加藤清正でも、福島正則でもない。若き日は喧嘩沙汰で主君を渡り歩いた「問題児」が、秀長に才能を見いだされ、幕末まで続く藩の礎を築いた。江戸文化風俗研究家の小林明さんが読み解く――。『絵本太閤記姉川大合戦』の高虎。国立国会図書館所蔵■秀吉の寵臣たちが散るなか、高虎だけが残った藤堂高虎は、歴史ファンの間でとても人気のある武将だ。その理由は主に「築城の名