【モデルプレス＝2026/04/11】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式X（旧Twitter）が4月9日に更新された。じんが俳優の志尊淳への感謝の言葉とともに20代の頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】バズリ中の純烈弟分「ずっとかっこいい」当時20代の秘蔵ショット◆モナキじん、志尊淳に感謝＆当時の写真公開志尊とじんは、「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日系／2014年