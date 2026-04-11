純烈弟分「モナキ」じん、当時20代の秘蔵ショット公開 志尊淳のエールに感謝も「ずっとかっこいい」「エモすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式X（旧Twitter）が4月9日に更新された。じんが俳優の志尊淳への感謝の言葉とともに20代の頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】バズリ中の純烈弟分「ずっとかっこいい」当時20代の秘蔵ショット
志尊とじんは、「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日系／2014年）で志尊がトッキュウ1号・ライト、じんがトッキュウ2号・トカッチとして共演した間柄。同日放送された日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演した志尊は、じんとは15年来のつきあいであることを明かし「じんじんはたくさん苦労してきたの知ってるんで、めちゃくちゃ嬉しいです！頑張って！」とエールを送った。
これを受けて、じんは公式Xでの投稿で、デビューに寄せ多くの人からもらった祝福の言葉への感謝とともに、志尊に向けてメッセージも投稿。「今朝の情報番組でじゅんからも温かいエールをもらって非常に胸が熱くなった。戦隊の頃からずっと俺が音楽やりたいこと相談してて見守ってくれていたから、今改めてまた音楽活動にエールをもらうって感慨深い…ありがとう。がんばるよーーー！！」と言葉を送っている。また「P.S.当時20代の自分を添えて」と、自身が「烈車戦隊トッキュウジャー」に出演していた20代の頃だという写真も公開した。
この投稿に、ファンからは「ずっとかっこいい」「エモすぎ」「志尊さんとの熱い絆尊すぎる」「かっこいい更新してる」「戦隊時代からの友情が続いてるなんて最高」「トッキュウジャーだったの今知った」といった反響が寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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【写真】バズリ中の純烈弟分「ずっとかっこいい」当時20代の秘蔵ショット
◆モナキじん、志尊淳に感謝＆当時の写真公開
志尊とじんは、「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日系／2014年）で志尊がトッキュウ1号・ライト、じんがトッキュウ2号・トカッチとして共演した間柄。同日放送された日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演した志尊は、じんとは15年来のつきあいであることを明かし「じんじんはたくさん苦労してきたの知ってるんで、めちゃくちゃ嬉しいです！頑張って！」とエールを送った。
◆じんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ずっとかっこいい」「エモすぎ」「志尊さんとの熱い絆尊すぎる」「かっこいい更新してる」「戦隊時代からの友情が続いてるなんて最高」「トッキュウジャーだったの今知った」といった反響が寄せられている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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