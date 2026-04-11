11日午後、山形市長谷堂の民家で、強風により屋根のトタンの一部がはがれ落下しました。ケガ人はいませんでした。 【写真を見る】強い風の影響山形市の民家で屋根のトタンがはがれ落ちる 山形市消防本部によりますと11日午後1時４６分、山形市長谷堂の民家から「屋根が外れそうだ」と通報がありました。現場の民家では屋根の上に設置されている棟板金の一部がはがれ、落下していました。ケガ人はいませんでした。気象台のデ