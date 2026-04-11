明日12日(日)は、広い範囲で晴れるでしょう。朝の気温は、北海道から北陸を中心に、けさより5℃から10℃ほど低く、冷え込みが強まりそうです。日中の気温は、引き続きこの時期としては高いものの、今日11日(土)のように、真夏日になる所はないでしょう。広く晴れ北日本もゆっくり天気回復九州や沖縄は曇りや雨明日12日(日)は、広い範囲で晴れる見込みです。北海道は、日本海側を中心に朝まで雨や雷雨の所があるでしょう。ただ