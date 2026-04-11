明日12日(日)は、広い範囲で晴れるでしょう。朝の気温は、北海道から北陸を中心に、けさより5℃から10℃ほど低く、冷え込みが強まりそうです。日中の気温は、引き続きこの時期としては高いものの、今日11日(土)のように、真夏日になる所はないでしょう。

広く晴れ 北日本もゆっくり天気回復 九州や沖縄は曇りや雨

明日12日(日)は、広い範囲で晴れる見込みです。



北海道は、日本海側を中心に朝まで雨や雷雨の所があるでしょう。

ただ、午後は次第に晴れてくる見込みです。





東北は、はじめ雲が多いものの、だんだんと日差しが届くでしょう。ただ、昼過ぎまでは暴風による交通の乱れにご注意ください。北陸や関東から中国、四国地方は、カラッと晴れるでしょう。一方、九州は雲が多く、夜は傘の出番がありそうです。沖縄本島は、日の差す時間もありますが、にわか雨があるでしょう。

北海道から北陸 明日12日(日)朝は冷え込み強まる

朝の気温は、北海道から北陸や、関東甲信の内陸では、広く一桁の予想です。

けさより5℃から10℃ほど低く、冷え込みが強まるでしょう。



東海から九州の最低気温は10℃から15℃くらいで、けさよりやや低い所が多くなりそうです。



日中の気温は、関東から九州で22℃前後と、過ごしやすい陽気でしょう。

今日11日(土)は、静岡市で30℃を超えて真夏日となり、関東は夏日が続出しましたが、今日11日(土)のような暑さは落ち着きそうです。



春らしく、朝晩と日中の気温差が大きくなるため、寒暖差にご注意ください。

この先は関東から九州の太平洋側は雲の多い天気に

この先、東日本や西日本は、本州の南の前線や低気圧の動きによって、天気が左右されそうです。



火曜日までは、九州を中心に雨が降るでしょう。

水曜日は関東から九州の広い範囲で雨が降り、

金曜日の午後から土曜日は、西日本を中心に天気が崩れそうです。

前線や低気圧の位置によって、雨のエリアが変わるため、最新の情報をご確認ください。



北日本は、あさって以降はだんだんと高気圧の圏内となり、木曜日にかけて晴れる日が多いでしょう。



台風は、本土に接近する可能性は低くなっていますが、

週の後半は、小笠原諸島などは影響の出る可能性があります。

今後の情報にご注意ください。