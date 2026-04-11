ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）の打撃が下降線をたどっている。１０日（日本時間１１日）の敵地ロイヤルズ戦は「３番・一塁」でスタメン出場したものの４タコ３三振に終わり、打率は１割７分８厘にまで降下。開幕３連発など好スタートを切ったが、本塁打も４日（同５日）の４号から出ておらず、この日まで１８打数１安打と急失速している。懸念された三振も目立ち始め、韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「４月に入っ