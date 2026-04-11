4月11日、阪神競馬場で行われた11R・阪神牝馬ステークス（G2・4歳上オープン・牝・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のカムニャック（牝4・栗東・友道康夫）、3着に5番人気のルージュソリテール（牝4・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:31.6（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、アスコリピチェーノ（牝5・美浦・黒岩陽一）は、10着敗退。【秋