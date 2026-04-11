4月11日、阪神競馬場で行われた11R・阪神牝馬ステークス（G2・4歳上オープン・牝・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のカムニャック（牝4・栗東・友道康夫）、3着に5番人気のルージュソリテール（牝4・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:31.6（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、アスコリピチェーノ（牝5・美浦・黒岩陽一）は、10着敗退。

【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈む

アスコリピチェーノはまさかの最下位

C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリーが鮮やかな逃げ切りを決めた。レースでは最内枠からスッとハナへ。マイペースの逃げに持ち込み主導権を握ると、そのまま後続を振り切っての逃げ切りV。重賞4勝目をマークした。また、2番人気に推されたG1馬・アスコリピチェーノはまさかの最下位に敗れた。

エンブロイダリー 10戦6勝

（牝4・美浦・森一誠）

父：アドマイヤマーズ

母：ロッテンマイヤー

母父：クロフネ

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 エンブロイダリー C.ルメール

2着 カムニャック 川田将雅

3着 ルージュソリテール 西塚洸二

4着 クランフォード 幸英明

5着 ビップデイジー 西村淳也

6着 カナテープ 松山弘平

7着 エポックヴィーナス 酒井学

8着 ラヴァンダ 岩田望来

9着 カピリナ 横山典弘

10着 アスコリピチェーノ 坂井瑠星