タレントの大沢あかねさん（40）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。背中の見える後ろ姿を披露した。「おやすみるく」大沢さんは、「おやすみるく」とコメントし、鏡の前に立ったバックショットを含む2枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いフィット感のあるワンピースを着用。背中の部分が大きく開いたデザインになっている。2枚目では後ろ姿を写し、背中をのぞかせたショットを披露した。この