東京商工リサーチが2025年3月の「全国企業倒産」を発表。人手不足、コスト増、金利上昇に加えて、中東情勢の悪化により、今後も倒産が増える可能性が高いとしている。【前年度は】2024年度の倒産件数は1万144件11年ぶりに1万件超え東京商工リサーチ■企業倒産件数は4カ月連続で前年同月上回る8日、東京商工リサーチが2025年3月の「全国企業倒産」を発表した。全国企業倒産件数（負債額1,000万円以上）は前年同月比8.32％増