今季バイエルンでは18歳のMFレナート・カールが予想を超えるブレイクを果たしており、2026W杯でのドイツ代表入りもあり得るのではないかと注目を集めている。カールは2列目の右サイドに入ることが多いが、ドイツ代表の2列目には同じバイエルンのジャマール・ムシアラ、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツと他にも若いタレントがいる。この2列目は今後長くドイツ代表をリードしていくことだろう。独『DW Sport』によると、元ドイツ